Inter, i precari diventati pilastri: in cinque accomunati da un dettaglio

Praticamente mezza formazione titolare nella squadra di Conte è stata vicina all'addio nelle ultime sessioni di mercato

L'Inter di Conte poggia oggi su solide basi. Ad inizio stagione, però, non le cose non stavano proprio così. Diversi elementi che ora sono titolari sono stati in realtà vicini all'addio. Il Corriere dello Sport ne parla nel focus di oggi: "Skriniar, Perisic, Brozovic, Eriksen e Lautaro: tutti insieme fanno mezza Inter titolare. Nella sua ultime versione, quella che si è presa il primato in campionato ed è già scattata in fuga, lasciando indietro gli avversari. Ma quei 5 non sono indicati a caso. Al contrario, sono accomunati da un dettaglio molto particolare. Tra la scorsa estate e gennaio, infatti, tutti e 5 avrebbero potuto fare le valigie e, adesso, indossare un’altra maglia. E chissà cosa sarebbe stato di loro e, soprattutto, della squadra nerazzurra. Sarebbe comunque lassù o avrebbe incontrato altri problemi? Impossibile dare una risposta: di sicuro sarebbe stata un’Inter molto diversa".