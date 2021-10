Repubblica – Inter, sudamericani tutti in ritardo: Lautaro spera, ma Inzaghi…

Il tecnico avrà i sudamericani a ridosso della gara dell'Olimpico. La speranza che qualcuno dal Sudamerica faccia le valigie prima del tempo a Milano è viva

Sono 5 i giocatori sudamericani che rientreranno a Milano proprio a ridosso della gara con la Lazio: Vecino, Correa, Lautaro, Sanchez e Vidal. Un problema per Inzaghi, soprattutto per quanto riguarda il reparto d'attacco, visto che 3 giocatori su 5 sono attaccanti. Secondo quanto riporta Repubblica, l'Inter si augura di potere riaccogliere in Italia prima di sabato mattina almeno uno dei cinque giocatori sudamericani impegnati con le proprie nazionali. "Quando si conosceranno i convocati per le tre partite in calendario, si capirà se qualcuno potrà fare rientro alla Pinetina prima del previsto per unirsi ai compagni. E uno spiraglio di speranza, per almeno uno dei cinque, c'è. Altrimenti, tutti faranno ritorno direttamente a Roma nella notte fra venerdì e sabato".