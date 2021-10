CdS – Lazio-Inter, gioca Lautaro? “Inzaghi pensa anche a due mosse a sorpresa”

L'ideale, per Inzaghi, sarebbe riproporre il tandem Dzeko-Lautaro ma l'argentino deve ancora giocare con il Perù

Matteo Pifferi

"Dzeko, insieme a Calhanoglu, ha completato ieri il rientro alla Pinetina dei nazionali nerazzurri europei. Seppure a ritmo contenuto, il centravanti si è allenato regolarmente". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle ultime di formazione in casa Inter. Il bosniaco è destinato ad essere titolare contro la Lazio, essendo una certezza per Inzaghi, in attesa del rientro di Lautaro, in campo nella notte contro il Perù.

Come ribadisce il CorSport, Dzeko-Lautaro è stata la coppia più prolifica con 11 reti, la metà dei gol segnati in campionato dai nerazzurri. "Nei piani originari, però, quegli stessi due avrebbero dovuto essere gestiti e ruotati, non giocare sempre o quasi. Tanto più che Dzeko ha 35 anni e non potrà “tirare” sempre così. Invece, una fastidiosa e dolorosa contusione al bacino per Correa e il lento recupero di Sanchez dopo lo stiramento rimediato in Coppa America hanno complicato tutto", spiega il quotidiano.

Inzaghi però non ha grandi alternative a Lautaro: il Toro, benché stanco e affaticato dalle fatiche in Nazionale, è quello che dà maggiori garanzie, tenendo conto che Sanchez arriverà a Roma ancor più tardi e che Correa è alle prese con un problema fisico ancora da smaltire. Il tecnico piacentino, però, sta pensando anche a delle alternative. "In allenamento proverà qualche soluzione alternativa. Le più plausibili sono lo spostamento dalla fascia all’attacco di Perisic, che proprio da attaccante ha segnato il suo gol con la Fiorentina, oppure l’avanzamento alle spalle di Dzeko di Calhanoglu, che però è tornato acciaccato dalla nazionale. In questo secondo caso, però, il tecnico nerazzurro sarebbe costretto a inserire Gagliardini in mediana, tenendosi come alternative a centrocampo gli “stanchissimi” Vidal e Vecino", conferma il CorSport.