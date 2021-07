Inter, Lautaro via? Non come Hakimi: “Ausilio reinvestirebbe: c’è già un nome”

L’attaccante argentino piace all’Arsenal ma da viale della Liberazione, a ragion veduta, sparano altissimo: serve una proposta “indecente”

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Lautaro Martinez come possibile partente in questa sessione di mercato. Ne dà conferma anche Calciomercato.com, che spiega però come la situazione sia ben diversa da quella legata ad Achraf Hakimi: "L’attaccante argentino piace all’Arsenal ma da viale della Liberazione, a ragion veduta, sparano altissimo: serve una proposta “Indecente”, con la i maiuscola. Cifra che contrariamente a quanto avvenuto con la cessione di Hakimi (i 70 milioni ricavati dalla vendita del marocchino sono serviti a ripianare) Ausilio userebbe per rinforzare la squadra, in primis con il sostituto di Lautaro. In tal senso Vlahovic e quello che piace di più in viale della Liberazione".