Inter-Lautaro, voci inevitabili. “Ma oggi il Toro ha soltanto una cosa in testa”

Oggi Lautaro è uno degli attaccanti più desiderati in Europa, padrone indiscusso di quella “9” albiceleste che pesa come un macigno

Da ieri sera si susseguono voci sul futuro di Lautaro Martinez, che potrebbe lasciare l'Inter nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta congrua. Tutto normale, considerato anche il fatto che il giocatore non ha ancora trovato l'accordo per il rinnovo di contratto. Ma qual è la volontà del ragazzo? La spiega La Gazzetta dello Sport: "Il contratto in scadenza nel 2023 non richiede un incontro immediato con la dirigenza per discutere dell’eventuale rinnovo, ma a breve toccherà pensarci, quantomeno per mettere a tacere inevitabili speculazioni e spegnere sul nascere le sirene provenienti soprattutto da Inghilterra e Spagna.