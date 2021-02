Inter-Lazio, Vidal fa di tutto per esserci. “Ma c’è chi è in netto vantaggio per sostituirlo”

Il cileno tenta il recupero last minute per esserci domenica sera: ma è già pronta l'alternativa in caso di forfait

"Arturo Vidal vuole esserci con la Lazio". Tuttosport non usa giri di parole e spiega come il centrocampista cileno non voglia mancare all'appuntamento cruciale di domenica sera contro i biancocelesti. E, come conferma il quotidiano torinese, non lascerà nulla di intentato: "E sta facendo di tutto per riuscirci. Si è allenato anche ieri, da solo sui campi di Appiano Gentile nel giorno di riposo concesso alla squadra. Il momento è delicato, fondamentale per lui per e per l’Inter. La contusione al ginocchio sinistro fa meno male, ma questo non significa che Antonio Conte lo schiererà dal primo minuto. Servono certezze. La sfida contro la quarta forza del campionato è fondamentale, quasi decisiva per le ambizioni nerazzurre. L’ex Barcellona vuole convincere il suo allenatore a puntare su di lui. L’allenamento di oggi sarà importante per capire se Vidal avrà smaltito definitivamente il suo problema. Di certo al momento Gagliardini sembra in vantaggio e pronto a completare il reparto con Barella e Brozovic".