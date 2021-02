L’Inter ha deciso: è Barella il capitano del futuro. “Un chiaro endorsement dice tutto”

Il centrocampista nerazzurro sarà il prossimo capitano dopo Samir Handanovic: la strada è ormai tracciata, secondo La Gazzetta dello Sport

In questo anno e mezzo di gestione Conte, c'è un giocatore in particolare che è entrato nel cuore dei tifosi dell'Inter: Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro, a suon di prestazioni, si è reso imprescindibile per il suo allenatore, che non ci rinuncia mai. E sembra non volerci rinunciare neanche l'Inter, che per il suo numero 23 ha un'idea chiarissima: "Ogni ciclo è legato a dei personaggi. Un goleador, un allenatore, un capitano, una bandiera. Spesso uomini prima ancora che campioni. E l’Inter sembra avere chiaro in testa chi dovrà essere il leader del futuro - spiega La Gazzetta dello Sport -, l’uomo copertina dei prossimi anni. Il momento societario è complicato, d’accordo. Ma questo non significa che in società non si guardi a lungo termine. E nella testa di tutti c’è un progetto comune: fare di Nicolò Barella il capitano del futuro. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno lavorato duramente nell’estate 2019 per convincere il Cagliari a “liberare” un figlio della Sardegna, orgoglio di una regione per quello che è riuscito a fare prima in rossoblù e poi con la Nazionale.