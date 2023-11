Inter, dalla Champions già 9 mln: altri 3 mln vincendo oggi. Arrivare primi per Super Champions

L'Inter scenderà in campo questa sera a Lisbona contro il Benfica . I nerazzurri sono già qualificati agli ottavi, ma si gioca il primo posto nelle ultime due gare rimanenti con la Real Sociedad. E non solo quello.

"I nerazzurri nelle prime quattro gare del girone hanno incassato dalla Uefa più di nove milioni di euro in premi. Vincendo la quinta potrebbe aggiungerne quasi tre. Cifre importanti, per un club che ha chiuso l’ultimo bilancio con 85 milioni di passivo, e che da tre anni ormai lavora per aggiustare i conti. Uscire primi dal girone aiuterebbe anche a guadagnare posizioni nel ranking Uefa, prenotando un posto più comodo per i sorteggi della Super Champions del prossimo anno. Ce n’è abbastanza per non sottovalutare la sfida", spiega Repubblica.