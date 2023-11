Inter, idea Nandez già per gennaio: tutto dipende da Cuadrado. Penna in mano per Djalò

Dopo essere subentrato a gara in corso contro la sua ex squadra, la Juve, Juan Cuadrado metterà altri minuti nelle gambe questa sera a Lisbona contro il Benfica. Il colombiano finora non è riuscito a dare il contributo sperato, tenuto lontano dai campi per un problema al tendine. Per questo l'Inter spera in risposte positive, altrimenti dovrà andare sul mercato già a gennaio e il nome è già sul taccuino della dirigenza.

"Contro il Benfica l’Inter tasterà anche la forma di Juan Cuadrado. Il tendine di Achille del colombiano è materiale delicatissimo e per questo il club nerazzurro ha bisogno di risposte già da stasera. Ma, visto che gennaio ormai bussa alle porte, il club è pronto a cautelarsi se l’ex Juve dovesse continuare con gli “stop and go”. Non è casuale il ritorno di fiamma per un vecchio pallino, Nahitan Nandez, jolly del Cagliari sedotto e abbandonato nell’estate del 2021. Per chiudere gli spifferi sulla fascia destra, i nerazzurri stanno ripensando di far arrivare subito proprio il 27enne uruguaiano con scadenza a giugno. Il fatto che i sardi abbiano già in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a 4 milioni Gaetano Oristanio può aiutare a incastrare le due operazioni", si legge su La Gazzetta dello Sport.