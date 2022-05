Inter, Lukaku è pronto a tutto: “E ai suoi compagni ha inviato questo Whatsapp”

Romelu Lukaku non sta più nella pelle, i contatti con la dirigenza nerazzurra sono diventati ormai frequentissimi

"Romelu Lukaku non sta più nella pelle". E' schietto e diretto Calciomercato.com nel descrivere lo stato d'animo di Romelu Lukaku, che ha in testa soltanto un suo ritorno all'Inter. L'operazione è complicatissima per via dei costi molto elevati, ma il belga vuole fare il possibile per realizzare questa operazione: "I contatti con la dirigenza nerazzurra sono diventati ormai frequentissimi eil messaggio è sempre lo stesso: farò di tutto per tornare all’Inter, anche dimezzandomi l’ingaggio. E anche a qualche suo compagno sul cellulare sono arrivati whatsapp dello stesso tenore: ci vediamo al prossimo campionato, aspettatemi".