Biasin: “Lukaku sfida l’impossibile, vuole l’Inter ad ogni costo. Ha chiesto lui l’incontro e…”

L'Inter ha fatto la sua proposta per Paulo Dybala e settimana prossima incontrerà un rappresentante di Lukaku. Su richiesta del belga

Il nome di Henrikh Mkhitaryan , a un passo dall’Inter, ma non solo. Il club nerazzurro si muove su più fronti, su tutti quello che porta a Paulo Dybala. Ecco le parole di Fabrizio Biasin , noto giornalista, sulle ultimissime di mercato che riguardano i nerazzurri: “Questi sono i giorni di Dybala, che deve trovare la sua nuova casa. Ha dato priorità al’Inter, si aspettava di capire quale sarebbe stato l’incastro possibile per arrivare a un accordo. Al momento non c’è ancora nulla di definito, ma da quello che ho raccolto l’Inter ha fatto la sua proposta. 7 milioni netti per 3 anni più uno, ora bisogna capire la posizione del giocatore. C’è un’offerta, vedremo se faranno questo incastro.

Sappiamo che Lukaku non ha mai nascosto il desiderio di voler tornare a Milano sponda Inter. Oggi è praticamente impossibile, dopo l’addio di un anno fa per oltre 100 milioni. Lui insiste e settimana prossima un suo rappresentante, non l’agente, incontrerà la dirigenza dell’Inter perché vuole portare le ragioni di Lukaku al club nerazzurro. La cosa resta complicatissima, bisognerebbe convincere il Chelsea a darlo in prestito e lui dovrebbe dimezzarsi l’ingaggio. Il tetto interista è di 7 milioni. Se spinge così tanto, sarà disposto a fare questo sacrificio vuol dire. La cosa più complicata è convincere i nuovi proprietari del Chelsea a cederlo. La cosa che so è che ci sarà questo rappresentante di fronte alla dirigenza dell’Inter. Pensare di rivedere Lukaku a Milano a me sembra impossibile. Lui però è disposto a qualsiasi cosa per tornare, sta sfidando l’impossibile”, le sue parole al canale Twitch di Calciomercato.it.