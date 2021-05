Inter, Lukaku preme per la permanenza di Conte. GdS: “Ha ripetuto a tutti…”

L'attaccante è ben consapevole del salto di qualità che ha compiuto con il tecnico nerazzurro nell'ultimo biennio

Romelu Lukaku spera vivamente di proseguire il suo lavoro all'Inter con Antonio Conte in panchina. L'attaccante negli ultimi giorni ha provato a far valere tutto il suo peso all'interno dell'ambiente e si è speso in favore del tecnico. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Il parere del belga è il più pesante e influente perché così impone lo status di Rom dentro all’Inter campione di Italia: Lukaku segna a Milano grazie al tecnico e con lui vorrebbe continuare a segnare a lungo. Tradotto: considera imprescindibile questo allenatore per non arrestare la crescita sua e della squadra. È un pensiero pubblico, ripetuto a tutti ad Appiano sempre nel rispetto dei ruoli".