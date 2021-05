SM – Inter, Suning rilancia: “Top blindati. Conte? Zhang pronto a fargli una proposta”

Una volta ottenuto il prestito da Oaktree, Steven Zhang incontrerà Conte e la dirigenza per illustrare i piani per l'Inter del futuro

Una volta ottenuto il tanto sospirato prestito da Oaktree Capital Managment (trattativa in fase di chiusura), Steven Zhang incontrerà Conte e la dirigenza per illustrare i piani per l'Inter del futuro.

Ma non è finita: secondo Sport Mediaset, il rampollo di casa Suning potrebbe presto proporre a Conte un rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, per continuare a crescere insieme e per portare l'Inter sempre più in alto.