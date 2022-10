Inter, Lukaku in gruppo anche oggi “vede” la panchina contro il Plzen. Brozovic…

Contro il Viktoria Plzen, Simone Inzaghi potrebbe avere nuovamente a disposizione Romelu Lukaku, fermo per infortunio dal 26 agosto. Oggi l'attaccante belga ha lavorato insieme a Gagliardini e agli altri compagni che non sono stati utilizzati al Franchi. La condizione atletica non può essere ottimale, ma Big Rom con ogni probabilità sarà in panchina per la gara di Champions contro il Plzen.