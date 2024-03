Momento di grande forma e condizione per l'Inter, una sola negativa al rientro da Bologna: il doppio infortunio di Carlos Augusto e Arnautovic . I due giocatori sosterranno oggi gli esami strumentali, ma non ci saranno per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

"L’Inter volerà domani a Madrid senza due pezzi, non rigorosamente titolari ma comunque utili nelle rotazioni: Marko Arnautovic e Carlos Augusto sarebbero serviti sia dentro alla sfida con l’Atletico sia nella gestione delle forze in caso di passaggio ai quarti di Champions. Ma ieri, a poche ore dalla partita di sabato col Bologna in cui hanno alzato bandiera bianca, lo staff medico nerazzurro ha fatto una prima valutazione clinica: né l’affaticamento al polpaccio destro del brasiliano né soprattutto il risentimento ai flessori della coscia destra dell’austriaco hanno lasciato intravedere miglioramenti e si è deciso di procedere con esami strumentali oggi. In caso di lesione, anche lieve, il rientro sarà comunque successivo alla sosta di fine marzo", riporta La Gazzetta dello Sport.