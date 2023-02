Inter, Marotta e Ausilio concentrati sulla difesa. De Vrij prende tempo. Il punto sui rinnovi

Il club nerazzurro non solo dovrà cercare l'erede di Skriniar, ma dovrà anche blindare gli altri elementi del reparto

Capitolo rinnovi, l'Inter è alle prese col reparto difensivo: il club nerazzurro non solo dovrà cercare l'erede di Skriniar, ma dovrà anche blindare gli altri elementi del reparto.

"Perso Skriniar, Marotta e Ausilio hanno deciso di concentrarsi sugli altri difensori. Darmian ha già rinnovato, De Vrij si è preso del tempo per decidere il suo futuro. I nerazzurri gli hanno proposto un rinnovo alle stesse cifre attuali (circa quattro milioni più bonus), però quest’anno l’olandese è finito spesso in panchina per fare spazio ad Acerbi", precisa La Gazzetta dello Sport.