Ranocchia: “Conte? Una volta persi il conto di quanto corremmo. Venne Pintus e…”

Nel corso della sua ospitata a DAZN nel podcast Croquetas, Andrea Ranocchia ha ricordato gli ultimi allenatori che ha avuto all'Inter. Partendo da Antonio Conte, che aveva già conosciuto ai tempi del Bari: "Quanto abbiamo corso... abbiamo fatto due, tre volte il giro della terra! E' stato il primo grande allenatore che ho avuto a 17 anni, una fatica anche lì... E' un allenatore che ti forma mentalmente, fisicamente e tatticamente. All'epoca sembrava venuto da un altro pianeta, un alieno. E quando l'ho ritrovato all'Inter non era minimamente cambiato come aspetto. Tatticamente un po' sì, ma per il resto zero. Fatichi tanto, ma ti senti appagato perché capisci che comunque ti dà tanto. Arrivano i risultati grazie al suo modo di approcciare con la squadra e col singolo, ti tira fuori tutto. Fa crescere tutti i giocatori".