Inter, Marotta: “Tifosi fuori? Faremo esposto all’Uefa. Inzaghi troppo criticato”

Faremo un esposto all'Uefa per capire cos'è successo: le forze dell'ordine ci avevano rassicurato sull'ingresso dei tifosi. Siamo davanti ad un nucleo di tifosi che rappresentava famiglie e bambini che non erano qui per perpetrare atti di violenza: non c'erano allarmi per impedire l'ingresso. Dobbiamo evitare che si verifichino queste situazioni. Rammarico in campionato? La discontinuità è una caratteristica che ci ha condizionato: sono situazioni che il Mister ha curato in modo perfetto.