FCIN1908 / Inter, mercoledì l’agente di Inzaghi in sede per definire il rinnovo

Nuovo appuntamento già fissato tra la dirigenza dell'Inter e Tullio Tinti, agente di Simone Inzaghi. Come appreso da FCIN1908.it, nella giornata di mercoledì il procuratore del tecnico nerazzurro sarà ancora in sede per un altro summit. Si lavorerà per definire il rinnovo di Inzaghi con l'Inter.