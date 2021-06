Sky – Inter, no ai 60 mln del PSG per Hakimi per due motivi. Tra un mese…

Il canale satellitare parla del possibile addio del marocchino o in alternativa di quello di Lautaro. Ma ci sono altri giocatori appetibili nel club nerazzurro

"Se oggi l'Inter dovesse cedere un giocatore centrale come l'argentino, più difficile da sostituire per il ruolo, lo farebbe per un incasso importante. Ma non ci sono solo questi due giocatori. A parte Lukaku, che ha sciolto le riserve sul suo futuro, ci sono tutti una serie di giocatori come Brozovic, lo stesso Lautaro, Barella, Bastoni (nonostante il rinnovo) che per età, ingaggio e ruolo possono essere appetibili sul mercato. L'Inter ha detto no ai 60 mln offerti dal PSG intanto perché non vuole essere presa per la gola. Ha necessità di cedere ma non è il club parigino a dover fare il prezzo del cartellino. E ci sono anche altre carte da dare. Ad oggi quindi, se devo parlare di addio di Lautaro, si può dire di no", ha spiegato Marchetti.