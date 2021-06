Sky – Inter, attesa per offerta Hakimi. “Ma c’è interesse latente pronto a manifestarsi”

I due giocatori sono quelli più quotati quando si parla di addio: se non arrivasse la proposta giusta per il marocchino potrebbe partire l'argentino

A Skysport hanno parlato del momento dell'Inter e dell'attesa per l'offerta che riempirebbe le casse nerazzurre e darebbe vita alla pianificazione della prossima stagione. "In un momento in cui il calciomercato deve decollare e si guarda alle cessioni, si studia il futuro guardando alle direttive lasciate da Zhang, sul taglio dei costi. Inzaghi è arrivato con tanto entusiasmo a Milano e vuole fare in modo che il ciclo riparta dal lavoro fatto di Conte, tenere quindi alta la consapevolezza del gruppo, e aggiungere entusiasmo, voglia di qualcosa di nuovo, questa è la sua sfida", spiega Matteo Barzaghi.

Sessanta mln è l'offerta davanti alla quale l'Inter ha detto no per il marocchino. L'attesa è per 80 mln. Se questa cifra non dovesse arrivare come offerta per il momento il club nerazzurro tratterebbe il terzino e attenderebbe offerte, magari per Lautaro. Il giocatore viene valutato novanta mln. L'Atletico è interessato all'acquisto di un attaccante e nel mirino c'è proprio l'argentino oppure come alternativa Vlahovic della Fiorentina.