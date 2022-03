Inter pronta all’affondo: “Questi mesi serviti per mettere a fuoco questa trattativa”

Il club nerazzurro non ha più dubbi e vuole chiudere al più presto questa trattativa per il centrocampo del futuro

Non c'è più dubbio in casa Inter: è Davide Frattesi il nome scelto per il centrocampo del futuro. E il lavoro della dirigenza nerazzurra non si è fermato, con Marotta e Ausilio che si sono sensibilmente avvicinati all'obiettivo. Scrive infatti La Gazzetta dello Sport: "A prescindere dall'operazione-Scamacca, in questi mesi i dialoghi con il Sassuolo sono serviti a mettere a fuoco la trattativa per Davide Frattesi, centrocampista a tutto campo in grado di muoversi sia in tandem con Barella che in sua assenza. Così il feeling con il Sassuolo è giustificato, considerando che a fine stagione cambieranno un bel po' di volti a centrocampo".