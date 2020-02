Inter, spettacolo in Curva: tutte le immagini della coreografia fantastica della Nord

L’Inter vince senza dubbio il derby delle coreografie, che come al solito riesce a regalare spettacolo nei minuti che precedono il fischio d’inizio della partita a San Siro. La Curva Nord, infatti, ha messo in scena un vero spettacolo, rappresentando un cavaliere in procinto di soggiogare il diavolo del Milan.

A contorno, il motto della famiglia Visconti, una delle più nobili della storia d’Italia e nel X secolo a comando del Ducato di Milano: “Vipereos mores non violabo” (“Non violerò le usanze dragonesche“). Insomma, una vera magia. Le coreografie del derby regalano sempre spettacolo.