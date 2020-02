LIVE, INTER-MILAN 0-0: Sanchez vince il ballottaggio con Eriksen, tornano Godin e Candreva

MILANO – Antonio Conte fiuta l’aggancio in vetta. Contro il Milan il tecnico nerazzurro ha sul piatto la possibilità di agganciare al primo posto la Juventus. Fuori Eriksen dentro Sanchez. Il dubbio della vigilia si risolve a favore del cileno che giocherà accanto a Lukaku in attacco con Brozovic-Barella-Vecino a comporre la diga di centrocampo. In difesa torna Godin, mentre sulle corsie esterne Candreva si riprende la corsia destra mentre a sinistra confermatissimo Young.

QUESTE LE FORMAZIONI

INTER (3-5-2): 27 Padelli; 2 Godin, 6 de Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino, 77 Brozovic, 23 Barella, 15 Young; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 1 Handanovic, 35 Stankovic, 11 Moses, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito, 32 Agoumé, 33 D’Ambrosio, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-4-1-1): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 18 Rebic; 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic.

A disposizione: 1 Begovic, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 5 Bonaventura, 17 Leao, 20 Biglia, 22 Musacchio, 39 Paquetà, 46 Gabbia, 56 Saelemaekers, 93 Laxalt, 94 Brescianini.

Allenatore: Stefano Pioli.

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Peretti, Paganessi.

Quarto Uomo: La Penna.

VAR e Assistente VAR: Mazzoleni, Schenone