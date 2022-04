Inter e Milan, 63mila posti non bastano: “Nuovo stadio più grande, ma c’è un problema”

Un nuovo stadio insieme. Inter e Milan continuano a lavorare a braccetto alla costruzione di un nuovo impianto. Perplessità sulla capienza

Alessandro Cosattini

Un nuovo stadio insieme. Inter e Milan continuano a lavorare a braccetto alla costruzione di un nuovo impianto con una capienza di 63mila posti, 12 in meno rispetto agli attuali 75 di San Siro. Come sottolinea oggi Tuttosport, “non sono peregrini i dubbi di chi non comprende perché due grandi club come Inter e Milan abbiano intenzione id diminuire la capienza della loro casa.

Come spiegano gli esperti, la decisione di fermarsi a 63mila posti è legata soprattutto a motivi dii costi di edificazione. Per andare oltre sarebbe necessario costruire un terzo anello che è la parte più cara per evidenti ragioni di realizzazione, essendo la più alta dal suolo, e la meno remunerativa per gli incassi, venendo occupata da chi paga i biglietti meno cari”, si legge.

Basti pensare che - fatta eccezione per il 61.325 di Inter-Verona - per Milan-Bologna c’erano 68136 persone, per Milan-Genoa 70.259, per Inter-Milan 74508 e domani per Inter-Roma è previsto il tutto esaurito. Un trend destinato a confermarsi, considerando il periodo di ripresa dopo anni difficili che stanno vivendo nerazzurri e soprattutto rossoneri…