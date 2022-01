L’Inter si è scoperta più forte. Milan-Spezia, dopo aver spento la tv, Inzaghi ha…

Il punto di Bergamo vale doppio con la sconfitta del Milan contro lo Spezia. Il tecnico ha visto la partita

Col senno di poi il punto portato a casa da Bergamo, vale doppio per l'Inter. Primo perché la formazione nerazzurra era reduce da 120 minuti giocati in Supercoppa. E poi per la clamorosa sconfitta del Milan a San Siro contro lo Spezia. "Il primo pensiero è stupendo, come quello di Patty Pravo, giusto all’ora di cena: il punto di Bergamo non era d’oro ma di platino. Il secondo è figlio della mentalità di Simone Inzaghi, che dopo aver spento la tv ha pensato, più che all’allungo in vetta, all’occasione sprecata", sottolinea la Gazzetta dello Sport.