Pioli: “Juve e Inter saranno le partite della svolta. Serra? Negli spogliatoi…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il KO contro lo Spezia, l'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così

"Serata troppo negativa in tutto, mai come in questa serata le responsabilità vanno divise equamente. In noi che abbiamo segnato un solo gol, abbiamo concesso gol e dovevamo fare meglio e l'errore dell'arbitro che ha inciso, la partita l'avremmo vinta. L'arbitro ha chiesto scusa negli spogliatoi, dispiace per la persona. Ha capito subito, si è accorto subito di aver sbagliato. C'è poco da fare, mi spiace ma è andata così. Questo ci deve stimolare, le prossime due partite sono quelle della svolta. Questa serata troppo negativa deve darci più compattezza per le prossime partite. Arbitro diventa alibi? Le nostre responsabilità ci sono, ma stavamo facendo di tutto per meritare la vittoria. Non sarà mai un alibi. Dobbiamo anche andare oltre la nostra giovane età, dimostrando che si possono superare anche ostacoli così negativi per diventare ancora più forti. È mancata la zampata vincente, pur avendo tirato in porta tante volte, ed è mancata l'attenzione sul loro pareggio perché si doveva far meglio. Inter e Juve arrivano nel momento giusto? Sì, dopo una serata così meglio avere partite così pesanti, sentite e così stimolanti, dovremo dimostrare di essere cresciuti tanto a livello mentale e caratteriale".