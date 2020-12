GdS – Inter-Milik? Col Napoli ipotesi possibile solo con uno scambio tra esuberi

Milik all’Inter sembra rientrare più tra le suggestioni di mercato che tra le idee concrete. Almeno per il momento, sembra solo una l’ipotesi percorribile per mandare in porto l’affare.

Spiega la Gazzetta dello Sport di oggi: “Il Napoli continua a valutarlo 18 milioni, lui chiede un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione. Con questi presupposti gli acquirenti faticano a comparire. Anche l’ipotesi-Inter in questi mesi è parsa di difficile attuazione, a meno che i club non confezionino uno scambio con Vecino, altro giocatore in esubero in casa interista. In ogni caso il polacco per scegliere la nuova casa chiede prospettive tecniche importanti. L’Inter è decisa a battere questa strada? Si fanno tanti nomi, ma è certo che Marotta e Ausilio dovranno lavorare in economia. Così l’operazione-Milik resta nell’ambito delle idee, non molto di più. Per ora”.