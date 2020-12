Sky: “Vecino-Milik? Telefonate con l’Inter non danno riscontri. Nome da scambio è un altro”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli e obiettivo di mercato dell’Inter: “Dipende dalle dinamiche che si innestano: magari a zero il calciatore andrebbe in alcune piazze, mentre a gennaio accetterebbe panche altro pur giocare. Può diventare una questione di principio per non far guadagnare il Napoli e dire: ‘Non lascio prima di giugno, non voglio abbiano niente’.

Scambio alla pari con Stefano Sensi dell’Inter? No. Al di là degli infortuni, i nerazzurri puntano molto sul centrocampista italiano. Gli scambi potrebbero risolvere in maniera idonea questo rebus, ma con altre pedine. Avevamo letto di Matias Vecino, ad esempio, ma le nostre telefonate con Inter e Napoli non hanno portato a riscontri su questo nome. Radja Nainggolan, invece, ha condizioni di contratto analoghe e può essere più facilmente scambiabile, perché deve scrollarsi di dosso la polvere come Milik. Da capire se Nainggolan e Milik abbiano davvero voglia di partecipare allo scambio“.