SM – Lukaku, pausa Zhang? Attesa perché il belga esca allo scoperto. L’Inter…

Il club nerazzurro è in attesa dell'offerta di 120 mln più un giocatore da parte di Abramovich: Marotta e Ausilio cosa faranno?

"Da interpretare - secondo il tg sportivo di Italia1 - anche la pausa di riflessione della famiglia Zhang che non è dovuta solo alle proteste dei tifosi interisti sotto la sede. Ma si aspetta in realtà solo che Lukaku esca allo scoperto e renda pubblica la sua decisione di trasferirsi da Tuchel. Lui con Abramovich ha definito già da tempo un contratto di 15 mln a stagione. Adesso bisogna vedere cosa risponderà l'Inter alla proposta del Chelsea di 120 mln con un giocatore a scelta nel pacchetto. Un rilancio che non sembra molto diverso dalla prima offerta. Marotta e Ausilio sono in attesa e non vogliono andare oltre domenica con la trattativa anche se in questa situazione critica non si può escludere nulla. Neanche le dimissioni della dirigenza".