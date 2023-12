Inter, niente ritiro: ritrovo a breve ad Appiano per gli ultimi ritocchi

Era già successo altre volte, Inzaghi lo ha riproposto. In vista della gara di stasera ieri ad Appiano Gentile non c'è stato alcun ritiro. I calciatori si ritroveranno a breve, come conferma la Gazzetta dello Sport: "L’Inter che insegue il primo posto nel girone è figlia di un Simone Inzaghi mai così padrone della situazione, del destino della squadra e quindi anche di quello personale. «Ma il calcio va veloce, lo sappiamo...», ha aggiunto il tecnico. Veloce va pure l’Inter, però.

Che in Europa si presenta con lo status da grande. Inzaghi ha lasciato liberi i giocatori ieri sera: niente ritiro, ritrovo stamattina ad Appiano alle 9.30 per la rifinitura. E gli ultimi ritocchi, anche in termini di parole dette alla squadra. Non che ci sia bisogno di molto altro, prima di serate così. I concetti sono gli stessi espressi pubblicamente: «Servirà un’Inter importante», ha spiegato l’allenatore".