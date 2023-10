Inter, Inzaghi concede la serata libera: niente ritiro, ritrovo domani ad Appiano

"Niente ritiro per Inter-Benfica. Non certo perché il match contro i portoghesi non sia importante, ma perché Lautaro e compagni hanno bisogno di ricaricare le batterie stando una notte in più con le famiglie e non tra le mura della Pinetina. Simone Inzaghi ha usato la psicologia e, come altre volte aveva fatto la scorsa stagione, ha scelto di far allenare stamani la squadra per poi mandare tutti a casa.