Inter 2023/24, GdS svela: “Questo nome sarà la principale novità a centrocampo”

La principale novità per il centrocampo dell’Inter 2023/24. La svela proprio oggi La Gazzetta dello Sport

La principale novità per il centrocampo dell’Inter 2023/24. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, che svela il nome del primo innesto per la rosa nerazzurra della prossima stagione.

“In mezzo al campo il cambio principale della prossima stagione dovrebbe essere il rientro di Giovanni Fabbian dal prestito alla Reggina per la contestuale uscita a parametro zero di Roberto Gagliardini, in scadenza di contratto”, si legge sulla rosea.