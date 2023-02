Inter, sale la cifra da incassare per Zaniolo: non solo 2,4 mln ma…

Il 15% sulla rivendita del cartellino di Nicolò Zaniolo fa felice l'Inter. I nerazzurri, infatti, aspettavano di capire il futuro dell'ex talento della Primavera per fare i loro calcoli. Al momento della cessione alla Roma, nell'operazione Nainggolan, l'Inter si era infatti riservata un 15% sulla futura rivendita.

Il 15% dei 16 milioni incassati dai giallorossi è presto fatto: 2,4 milioni di euro . Ma di mezzo ci sono anche i bonus, che possono far lievitare questa cifra.

"In tempi di cinghie strette e di dirigenti costretti a operare sul calciomercato con l'indicazione di chiudere notevolmente in attivo, ogni milioncino è un sorso d'acqua fresca. Il calcolo è presto fatto, perché il presidente Steven Zhang si troverà la notifica di un bonifico da poco più di 2,4 milioni di euro per il trasferimento di Zaniolo al Galatasaray. A questo, però, vanno aggiunti anche tutti i bonus che con il passare del tempo matureranno fino a formare l'ammontare totale della cessione della Roma.