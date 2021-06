CdS – Inter, ecco i nomi offerti dal PSG per Hakimi. Marotta e Ausilio…

L'aggiornamento sulla trattativa che tiene banco in casa Inter da parte del quotidiano

Il PSG ha risposto all'offensiva del Chelsea per Achraf Hakimi. In questo momento è difficile dire chi la spunterà, ma i francesi non si danno certo per vinti, nonostante non abbiano trovato contropartite gradite all'Inter. Spiega il Corriere dello Sport: "Per la verità, nel contatto avvenuto ieri, anche Leonardo avrebbe fatto il nome di qualche giocatore. Marotta e Ausilio, però, sarebbero rimasti freddi: nella rosa parigina, dunque, non ci sarebbero elementi interessanti e l’obiettivo è portare a casa solo contanti. Paredes, giusto per fare un esempio, è ormai uscito dai radar. E, volendo, Rafinha non sarebbe certo l’elemento ideale per sostituire Eriksen".