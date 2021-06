FCIN1908 / Hakimi, confermato rilancio Psg: non è fatta ma ora è sfida vera

Il futuro di Achraf Hakimi è ancora incerto, il marocchino è conteso da Chelsea e Psg, che cercano di scavalcarsi a vicenda

Più conveniente l’offerta dei Blues, che come contropartita sono disposti a inserire nell’affare Marcos Alonso, un profilo gradito all’Inter, che però vuole perlustrare anche il fronte Kovacic, calciatore di cui il Chelsea non vorrebbe invece fare a meno. Ma quando il Psg sembrava fuori dai giochi, fermi alla prima offerta da 60 milioni di euro, in viale della Liberazione è arrivata, secondo quanto confermato a Fcinter1908, una nuova proposta dei francesi.

Hakimi non è l’unica pista seguita da Leonardo, il brasiliano sta giocando su più tavoli ma evidentemente quello del marocchino è il nome che più stuzzica la fantasia di dirigenza e tifosi. La priorità. Per questo motivo è arrivato il rilancio dei francesi che sposta gli orizzonti della trattativa ma che ancora non determina la chiusura dell’affare. Evidentemente siamo ancora lontani dalla richiesta dei nerazzurri, che chiedono 75 milioni di euro, ma il PSG ha deciso di non starsene con le mani in mano e di provare a reagire di fronte all’affondo del Chelsea.