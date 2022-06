Inter, non solo Lautaro: “Dirigenti e Inzaghi non vogliono assolutamente vendere…”

Sono ore caldissime in casa Inter, con la dirigenza che è al lavoro per chiudere diversi colpi in entrata. Ma poi ci sarà da pensare anche alle uscite, con il club che ha però messo dei veti chiari su alcuni nomi. Si legge sul Corriere dello Sport: "I dirigenti e il tecnico di Piacenza non vogliono assolutamente perdere Lautaro Martinez, autore di 25 reti e considerato il punto fermo per l'attacco, la cerniera centrale della mediana, composta da Barella, Brozovic e Calhanoglu, oltre a Dumfries, anche perché è già andato via a parametro zero Perisic. Sostituire entrambi gli esterni titolari del 3-5-2 (anche se il nuovo mancino c'è già in rosa, ovvero Gosens, acquistato a gennaio) sarebbe complicato. Anzi, forse sarebbe il danno peggiore in assoluto... Meno difficile, secondo la strategia messa a punto in viale della Liberazione e alla Pinetina, rimpiazzare uno o due "pezzi" là dietro. Specialmente con elementi abituati a giocare a tre come Bremer e Milenkovic.