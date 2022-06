Inter, sarà super tridente: il piano per la DyLuLa. 100 mln per Lautaro? Arriva altro top

Il ritorno di Lukaku all'Inter è un'ipotesi sempre più concreta tanto che già da lunedì le comunicazioni tra i nerazzurri e il Chelsea

Matteo Pifferi

Il ritorno di Lukaku all'Inter è un'ipotesi sempre più concreta tanto che già da lunedì le comunicazioni tra i nerazzurri e il Chelsea riprenderanno al fine di trovare la quadra definitiva. "Con il belga a far da pendolo, sta così nascendo un’Inter triforcuta", spiega La Gazzetta dello Sport che conferma come la volontà dell'Inter sia quella di chiudere per Lukaku - in prestito secco per un anno - e di prendere al contempo Dybala, tenendo però anche Lautaro.

Lukaku

"Lukaku è il primo della lista, l’occasione inattesa diventata obiettivo principale: per questo dovrebbe arrivare lui prima di Dybala, corteggiato ben più a lungo. Dopo il rinvio del vertice di venerdì a causa del viaggio intercontinentale di Todd Boehly da Londra in California: è proprietario dei Dodgers in Mlb e ha una quota dei Lakers, tornare agli affari di Los Angeles era nella cose. Poi, domani, in video conferenza si tornerà a chiacchierare e da Milano l’a.d. Marotta e il d.s. Ausilio riprenderanno la discussione là dove si era interrotta", spiega la Rosea che rimarca come l'Inter possa spingersi fino a 10 mln più bonus in base a risultati singoli e di squadra.

Dybala, Lautaro e le uscite

Una volta chiuso il capitolo Lukaku, toccherà poi a Dybala. "Il problema nel suo caso è sui bonus, legati allo stipendio. Pesa anche il fatto che l’agente Jorge Antun sia difficile da addomesticare. A quel punto, poi, il tridente nerazzurro sarà servito per intero, anche se non c’è nella testa di Simone l’idea ardita di scatenarli tutti insieme. Potrà accadere al massimo a partita in corso, quando saranno necessari arrembaggi garibaldini", conferma La Gazzetta dello Sport che illustra anche i piani delle cessioni: "L’Inter punta a incassare una settantina di milioni con Skriniar, più un’altra quarantina con Dumfries, chiesto dal Chelsea parallelamente all’affare Lukaku, e, così facendo, vuole mettersi nelle condizioni di non vendere pure Martinez. Con Sanchez ormai alla porta, per fare spazio al nuovo assetto offensivo sarà sacrificato uno tra Dzeko e Correa. Ma se lungo il mercato arrivasse un club danaroso con offerta a 3 cifre per Lautaro, a quel punto cambierebbe del tutto lo scenario: anche l’incedibile argentino diventerebbe più... cedibile", l'analisi della Rosea che non esclude, poi, eventualmente un assalto ad un altro attaccante top in caso di partenza del Toro.