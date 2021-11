Calhanoglu: “C’è un nuovo Hakan, sto bene. Un onore essere all’Inter. Vogliamo lo scudetto”

Ancora una prestazione molto positiva, quella di Hakan Calhanoglu. Un giocatore trasformato dopo le prestazioni opache delle scorse settimane

"Una vittoria molto importante, così come quella contro il Napoli. Dovevamo chiuderla già nel primo tempo, ma non abbiamo e nella ripresa finalmente ha fatto gol Edin. Siamo molto contenti. Nuovo Calhanoglu? Sì, magari c'è un nuovo Calhanoglu, che lavora di più. Sono contento, sto facendo bene. Sto lavorando molto, anche fisicamente mi sento molto bene. Grazie alla squadra, che mi ha aiutato dal primo giorno. E' un onore essere qui. A Madrid per giocarci il primo posto? Certo. Scudetto? L'obiettivo è quello, sicuramente. Ma dobbiamo stare attenti, perché il campionato è ancora lungo e sono tutti vicini".