In attesa di cominciare i vertici sportivi, a partire da quello con Simone Inzaghi, è tempo di presentazioni per il fondo Oaktree

In attesa di cominciare i vertici sportivi, a partire da quello con Simone Inzaghi, è tempo di presentazioni per il fondo Oaktree. Dopo aver scritto al ministro dello sport Abodi e a Figc, Uefa e Fifa, Oaktree si è presentato anche con altre autorità come nuovo proprietario dell'Inter.