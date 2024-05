Nelle prossime ore ci sarà il passaggio ufficiale della proprietà dell'Inter dalle mani di Steven Zhang a quelle di Oaktree e la domanda che tutti i tifosi di pongono è quella in merito a come intende operare il fondo americano. Il Giorno risponde così: "I nuovi proprietari guardano già al futuro. Non faranno stravolgimenti nel management ed è probabile (per avere certezze bisognerà attendere la nomina del nuovo presidente e del Consiglio d’amministrazione alla prossima assemblea dei soci) che diano per il mercato gli stessi input di Zhang: carta bianca, purché ci si autofinanzi.