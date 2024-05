Inter-Oaktree, Cano e Ralph attesi a Milano: i piani tra mercato, stadio e rinnovi

Area sportiva

Per quanto riguarda l’area sportiva, continuità significa pure chiudere il mercato almeno in pareggio, se non in attivo. Quindi dovranno essere le cessioni a garantire le risorse per gli acquisti. Sacrifici tra i big non sono necessari, ma per rafforzare la rosa servirà ottenere il massimo da esuberi e giovani. Obbligata pure un’attenzione al monte ingaggi. I rinnovi di Lautaro, Barella e Inzaghi restano in agenda, ma dovranno essere incasellati all’interno di un percorso”, si legge.