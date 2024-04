Con cinque giornate d'anticipo, l'Inter si è laureata campione d'Italia. Proprio nel derby, come sognavano i tifosi da qualche settimana, la squadra di Simone Inzaghi ha centrato la vittoria decisiva per il ventesimo scudetto.

Sei giorni dopo i nerazzurri sono tornati a San Siro da campioni in carica per affrontare il Torino. Durante l'ingresso in campo dei giocatori nerazzurri, i granata hanno omaggiato i campioni con il pasillo de honor