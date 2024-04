La festa è già fatta e oggi è solo una giornata da vivere. L'Inter torna a San Siro, stavolta in casa, dopo la vittoria nel derby. Inzaghi e i suoi si giocheranno al massimo la sfida col Toro per poi godersi la festa in giro per la città. Intanto vi raccontiamo la partita attraverso gli occhi dei sostenitori interisti.