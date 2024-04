André Onana, ex portiere dell'Inter, ha assistito in tribuna alla partita tra Inter e Cagliari. Prima della partita ha abbraccio forte a sé Barella. E come mostrato da DAZN in un video pubblicato sui social, ha parlato del suo ritorno a Milano per una sera: «Come sto, io bene, sono contento di essere qui. Un saluto ai tifosi dell'Inter? L'Inter per me è una famiglia. Con i tifosi dell'Inter siamo sempre uniti, per loro un saluto e un abbraccio forte. Che effetto fa l'Inter sta per vincere lo scudetto? Sono contento per questo, sono qui per dare forza non potrò esserci la prossima settimana e per questo sono venuto, anche per complimentarmi».