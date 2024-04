Serata dei portieri a San Siro. In tribuna c'è pure Onanache ha preso il suo posto nell'Inter della passata stagione. Ma quando Samir Handanovic è entrato in campo per ritirare il premio pensato per lui dal club nerazzurro i cori dei tifosi lo hanno fatto emozionare. L'ex numero uno ha ricevuto dalle mani del vice presidente Zanetti la maglia numero 455, indica il numero di presenze fatte segnare con la squadra nerazzurra nel periodo dal 2012 al 2023.