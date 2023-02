Inter, Onana: “Possiamo battere chiunque e arrivare lontano in Champions”

André Onana, intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Porto, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Siamo pronti a tutto. Che vengano avanti o meno, non è importante. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo preparato, siamo pronti per qualsiasi avversario. Preoccupiamoci di noi stessi più che di loro. Possiamo vincere contro chiunque, l'abbiamo dimostrato. L'Inter può arrivare lontano in Champions, per questo ci alleniamo ogni giorno. Uniti possiamo lottare per ogni risultato"