Inter, partenza a sorpresa? “Vuole continuità, non è da escludere un prestito”

C'è un nome a sorpresa che può lasciare l'Inter a gennaio: nei prossimi giorni il suo agente avrà un incontro con la dirigenza

Gennaio si avvicina e l'Inter continua a pianificare le possibili mosse per rinforzare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi. E tra i vari possibili partenti, ora spunta un nuovo nome possibile: quello di Stefano Sensi. Il centrocampista sembra infatti ai margini del progetto tecnico e potrebbe cercare spazio altrove. Spiega il quotidiano: "Negli ultimi due mesi, da quando è tornato a disposizione, ha giocato complessivamente 67 minuti, poco più che il nulla. Nei prossimi giorni il suo agente avrà un incontro con la dirigenza nerazzurra per affrontare la situazione: non è da escludere una separazione, magari in prestito, alla ricerca di continuità".