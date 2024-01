Inter, Pavard: “Risultati evidenti, in campo diamo tutto. Contro la Lazio…”

Pre partita di Inter-Lazio sulle frequenze di Sport Mediaset, con i protagonisti che si proiettano sui 90' in programma di qui a poco a Riad. In casa nerazzurra spazio alle parole di Benjamin Pavard: "Dobbiamo concentrarci sulla Lazio, è una grande squadra. Pensiamo alla nostra partita, poi potremo ragionare eventualmente sulla finale. I nostri risultati sono evidenti a tutti, mettiamo tutto in campo. Spero stasera si possa dimostrare il nostro valore, siamo una squadra estremamente unita. Chiunque scenda in campo dimostra il suo valore, non è importante chi gioca, ma come giocheremo in gruppo".