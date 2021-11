Inter, Perisic: “Dobbiamo e vogliamo chiuderla oggi. Abbiamo qualità”

Le considerazioni del calciatore nerazzurro prima del calcio d'inizio di Inter-Shakhtar di questa sera

Prima del calcio d'inizio di Inter-Shakhtar Donetsk di questa sera, Ivan Perisic è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset. Queste le parole del calciatore nerazzurro: "E' da tanto che l'Inter non fa questo passo in avanti, anche se ci siamo andati vicini. Dobbiamo e vogliamo chiuderla già oggi. Siamo da un anno in più insieme, abbiamo qualità, creiamo tanto ma dobbiamo essere più cattivi. Sto bene e spero di continuare così, stiamo facendo tutti bene".